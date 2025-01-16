5 فئات لهم الأفضلية في قروض الإسكان

أوضحت وزارة الاعمار والإسكان اليوم الخميس، آليَّة المفاضلة في اختيار المشمولين بقروض صندوق الإسكان المزمع إطلاق التقديم لها بداية الشهر المقبل، حيث حددت خمس فئات ستكون لها الأولوية في الشمول، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار إن "صندوق الإسكان حدَّد عدداً من نقاط المفاضلة لاختيار المتقدِّمين الأكثر استحقاقاً، وتشمل موقع البناء إنْ كان خارج أو داخل مركز المدينة، إذ ستكون الأولويَّة للبناء خارج المركز للتشجيع على السكن في هذه المناطق"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وبيّن أن "النقاط تشمل أيضاً إنْ كان نوع البناء هدماً أو إعادة بناءٍ أو قطعة أرضٍ أو إضافة وحدةٍ، إلى جانب تحديد الأولويَّة لسنِّ المتقدِّم لمن يبلغ (51) عاماً وأكثر، بينما يتمّ اعتماد الحالة الاجتماعيَّة وعدد الأبناء معياراً مهمّاً، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصَّة والمصابين بنسبة عجز (50) بالمئة أو أكثر".