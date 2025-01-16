العراق يرحب باتفاق وقف اطلاق النار في غزة ويجدد موقفه الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحب العراق باتفاق وقف اطلاق النار في غزة ، وجدد موقفه الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .

وذكرت وزارة خارجية في بيان ، انها ترحب باتفاق وقف اطلاق النار في غزة، الذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واشادت الوزارة بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية لتحقيق هذا الاتفاق، مؤكدةً :" ان هذه المساعي تعكس اهمية التعاون الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة ".

كما دعت الى اتاحة المجال ، بشكل فوري ، لايصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المتضررة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الاساسية، مشددة على اهمية تكثيف الجهود الدولية لاعادة اعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة الى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان".

وجددت الخارجية موقف العراق الثابت الداعم للقضية الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالشكل الذي يناضل من اجله.