" جبهة نواب الوسط والجنوب " .. تشكيل جديد للدفاع عن استحقاقات المحافظات في الموازنة والقوانين المهمة

اعلن نواب من كتل مختلفة ، عن تشكيل تجمع نيابي غير سياسي بمسمى " جبهة نواب الوسط والجنوب"، هدفه الدفاع عن حقوق ابناء محافظات الوسط والجنوب التي يمثلونها مع حفظ حقوق جميع المحافظات الاخرى .

وجدد النواب، اعتراضهم على الآليات التي تتعامل بها الحكومة والقيادات السياسية مع حقوق محافظات الوسط والجنوب وتغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.

كما انتقدوا ضعف دور الكتل النيابية في الزام نوابهم بالحضور الى جلسات البرلمان، وهذا الامر ادى الى القبول بالمساومات والاملاءات على حساب المصلحة العامة ومصالح ابناء محافظات الوسط والجنوب.

كما انتقد النواب ، ماوصفوه بعدم اهتمام الحكومة بتنفيذ مشاريع ستراتيجية في قطاعات المياه والزراعة والكهرباء في المحافظات الوسطى والجنوبية ، وتبني سياسة الارضاء لشراء مواقف بعض النواب بمشاريع فردية مناطقية.

واتفق نواب التجمع الجديد، على استخدام كافة وسائل الضغط على الكتل النيابية ورئاسة البرلمان لاقرار القوانين المهمة ، وفي مقدمتها تعديل مقترح قانون الاحوال الشخصية ، وتعديل قوانين الموازنة والخدمة المدنية والتقاعد الموحد والخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، واجراء التعديلات الضرورية على قانون العفو العام بما يضمن عدم خروج الارهابيين والمتورطين بالفساد من كبار الشخصيات الحكومية وغير الحكومية.

كما حث النواب ، على وجوب تنفيذ احكام قانون الموازنة بشكل عادل واطلاق مستحقات المحافظات الوسطى والجنوبية ، مطالبين بان يكون التصويت على تعديل قانون الموازنة مع الجداول واستنادا لاحكام قانون الادارة المالية ، وبعد تضمينها مقترحات التعديل التي تخص المادة (١٤) ومواد اخرى من الموازنة.

واكد النواب ، وجوب تنفيذ احكام قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية العراقية وخور عبدالله، وان تتم مصادقة مجلس الوزراء بشكل عاجل على خارطة المجالات البحرية العراقية المنجزة.