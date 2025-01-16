المندلاوي يبارك للشعب الفلسطيني اتفاق وقف اطلاق النار ويدعو لالزام الكيان المحتل بتنفيذ تعهداته

بارك النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، محسن المندلاوي ، للشعب الفلسطيني اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ، فيما دعا الدول المراقبة الى الزام الكيان المحتل بتنفيذ تعهداته.

وقال المندلاوي في بيان:"نبارك للشعب الفلسطيني الابي، ومقاومته الشجاعة والباسلة، النصر العظيم الذي سطروه في معركة طوفان الأقصى، والذي تكلل بارغام العدو الصهيوني الارهابي بالقبول ببنود اتفاق وقف اطلاق النار".

واكد :" ان هذا الانجاز الكبير ما كان ليتحقق لولا ضربات سواعد الابطال المباركة، واحتضان المجتمع لمقاومته الشريفة، وثبات وصمود الغزاويين الاسطوري ، رغم كل ما تعرضوا له من قتل وتشريد وحصار، واستبسالهم الاستثنائي في الدفاع عن مقدساتهم وارضهم وكرامتهم وحريتهم وحقوقهم المشروعة".

واضاف:" اننا ، اذ نبارك للاشقاء نصرهم ، الذي هو نصر للامة العربية والاسلامية، فاننا نشيد ونثمن جهود الحكومتين القطرية والمصرية التي اسهمت بالتوصل الى هذا الاتفاق، وندعو الدول المراقبة الى الزام الكيان المحتل بتنفيذ تعهداته، كما نحث الامم المتحدة والمجتمع الدولي على التحرك الفوري لتخفيف المعاناة الانسانية عن اهالي قطاع غزة عبر فتح المعابر وادخال المساعدات كخطوة اولى، والعمل على ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، آملين ان يسهم هذا الاتفاق في خفض مستوى المخاطر التي تشهدها المنطقة، وكبح جماح واطماع العدو عن شعوب امتنا الكريمة"