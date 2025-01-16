القبض على باكستاني يعمل بتزوير سمات السفر لأقرانه في النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، القبض على باكستاني يعمل بتزوير سمات السفر لأقرانه في قضاء الكوفة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بتوجيه من قائد شرطة المحافظة اللواء علاء جابر هاشم، وبإشراف مدير شرطة القضاء اللواء عدي صاحب السلطاني، تمكنت مديرية شرطة قضاء الكوفة، مركز شرطة المطار من إلقاء القبض على متهم باكستاني في مطار النجف الدولي لقيامه بتزوير سمات سفر لمجموعة من الأشخاص الباكستانيين".

وأضافت، أن "أمر القبض على المتهم جاء تنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة الكوفة، بعد جمع المعلومات والتحري عنه".