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الحكومة توقع مذكرات تفاهم في لندن بين القطاعين العام والخاص العراقي وشركات بريطانية


اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توقيع الحكومة مذكرات تفاهم في لندن بين القطاعين العام والخاص العراقي وشركات بريطانية.

وقال المكتب في بيان، انه "جرت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص العراقي وعدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، في عدد من المجالات، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ووزير النفط".

 وأضاف "تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان/ دائرة الماء العامة وشركة (IHS) الاستشارية، في مجال تقديم دراسات تجريبية لاتفاقية المياه الشاملة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبنك ستاندرد تشارترد". 

وتابع ان "المراسم شهدت التوقيعَ على مذكرة تفاهم بين مجموعة الرضا وشركة جيمس كوبيت البريطانية بشأن ماء البصرة"، لافتا الى انه "تم إبرام عقد تجهيز أمونيا مع شركة كيبيت البريطانية بشأن إنشاء مشروع اليوريا السوداء للقطاع الخاص العراقي". 

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جاكوار لاندروفر، لفتح فرع للشركة في محافظة البصرة، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى تخص تحلية ماء البصرة. 

في حين وقعت شركة نور الهلال العراقية مذكرة تفاهم مع شركة ايفونو بول البريطانية، بشأن إنشاء مصانع الكلور والصودا.

 كما وقعت شركة نجاح المستثمر العراقية مذكرة تفاهم مع شركة اينوفو بول بشأن تجهيز الكلور والصودا. 

وفي مجال التعاون العلمي، تم توقيع مذكرة تفاهم في الجانب التعليمي بين كلية المأمون الجامعة وجامعة soas للدراسات الشرق أوسطية، لتبادل البعثات والتعاون المشترك، لتكون بهذا أول جامعة أهلية عراقية توقع مذكرة تفاهم اقتصادية وأكاديمية مع جامعة بريطانية رصينة.

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