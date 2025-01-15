برلماني سابق يعلق على استقطاع الرواتب بأنه غير سيلم

وصف الوزير والبرلماني السابق وائل عبد اللطيف، الأربعاء، قرار استقطاع الرواتب بغير السليم، فيما اعتبر أنه ليس من حق مجلس الوزراء الاستقطاع، حيث ذكر عبد اللطيف خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية، إنه "ليس من حق مجلس الوزراء الاستقطاع من الرواتب لان هذا مرتبط بقانون الخدمة المدنية".

وأضاف "حتى المتقاعدين ينظمهم قانون التقاعد المدني"، متسائلا بالقول "لماذا لا يوجد وزير يعترض على هذا الموضوع".

كذلك لفت عبد اللطيف الى أن "الاستقطاع امر غير سيلم وليس صحيحا حتى اذا صوت مجلس الوزراء"، مضيفا أنه "بإمكان الموظفين اللجوء الى مجلس الدولة والاخرين اللجوء الى القضاء ويبطلون هذا القرار"، وتابع أنه "لو تم الدعوة الى التبرع لكان أفضل من هذا وممكن يأتي أموال أكثر"، مشددا بالقول "نحن نفتقد الى العدالة".

وأعلن مركز البيانات الوطني، اليوم الأربعاء، عن اطلاق خدمة إلكترونية لاستثناء الموظفين من التبرعات الطوعية عبر بوابة أور.

وصوت مجلس الوزراء، بجلسته الأخيرة، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزة ولبنان) وبأثر رجعي.

يشار الى أن المتقاعدين تفاجأوا مؤخراً، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم.