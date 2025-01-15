تكبيرات بجوامع العراق بعد وقف اطلاق النار في غزة

شهدت جوامع عدة في العراق تكبيرات بعد وقف اطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر صحفية في المحافظات أن جوامع عدة في بغداد والمحافظات اطلقت تكبيرات بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.