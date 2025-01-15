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رئيس المحكمة الاتحادية ووزير الزراعة يناقشان النصوص الخاصة بحماية الثروات العراقية


 

ناقش رئيس المحكمة الاتحادية العليـا القاضي جاسم محمد عبود، ووزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، النصوص الخاصة بحماية الثروات العراقية، حيث ذكر اعلام المحكمة في بيان، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليـا القاضي جاسم محمد عبود استقبل وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ورحب به".

وتناول الجانبان، "موضوع تطبيق النصوص الدستورية من بينها النصوص الخاصة بحماية الثروات العراقية، وبما يؤدي الى تنمية وتشجيع القطاع الزراعي في البلد، وفقاً لما يؤدي الى تطوير الاقتصاد الوطني تماشيا مع الدستور".

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