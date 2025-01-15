مقاولون من محافظة واسط يتظاهرون في بغداد لمطالبة بحقوقهم

تظاهر العشرات من المقاولين من محافظة واسط، أمام وزارة التخطيط وسط العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، للمطالبة بحقوقهم التي بذمة الحكومة المركزية، على حد قولهم، إذ ان المتظاهرين تجمعوا امام وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء ورفعوا العديد من اليافطات التي تطالب في مضمونها الحكومة بدفع حقوقهم من المشاريع المنجزة.

كما طالب المتظاهرين الحكومة بالنظر في قضيتهم والإسراع في صرف المبالغ التي بذمتها، كما شددوا على سلمية التظاهر.