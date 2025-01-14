المشهداني : العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ان العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي و و عاد إلى دوره المؤثر في المنطقة.

وقال المشهداني في لقاء متلفز مع قناة العراقية ان هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الأحوال الشخصية والعفو العام).

واضاف ان هناك آلية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات. مبينا ان قانون الأحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي .

واشار الى ان المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا إشكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188 واوضح ان هناك توافقا لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً.

وقال المشهداني ان قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد.

واضاف انه لم يصل إلى البرلمان أي قانون يتعلق بقانون الانتخابات وهناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين وهناك آراء أخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة وأخرون يرغبون بأن تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير .

واوضح ان الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية

ووصف المشهداني إقرار قانون العفو العام بانه تحصين للبيت الداخلي.

واشار المشهداني الى ان التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا لمنع حصول الفوض مؤكدا ضرورة أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة .

وقال اننا نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها مبينا ان في غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين

واضاف ان الكيان الصهيوني يقود بغزة إلى حرب إبادة