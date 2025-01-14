القبض على متهم بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بأبتزار فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية ومفارز قسم شرطة الزعفرانية من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ من المال".

وأشارت الى ان " عملية القبض تمت بعد أن استنجد طالب نجدة بالدوريات وادعى بتعرض شقيقته للابتزاز الالكتروني من قبل شخص وبعد جهد كبير ومميز وبدلالة طالب النجدة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ضمن قاطع المسؤولية".

وتابعت، انه "تم إيداعه التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقه".