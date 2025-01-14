أكدت مصادر مطلعة، الثلاثاء، مقتل الارهابي "أبو دجانة الشرابي"، أبرز مهربي عوائل داعش من مخيم الهول السوري.

وذكرت المصادر ، أن الإرهابي المعروف "أبو دجانة الشرابي"، والذي يعد من أخطر مهربي العوائل من مخيم الهول السوري، قتل إثر خلافات مع أفراد شبكته في ريف الحسكة بعد ظهر اليوم".

وأشارت إلى أن الارهابي "أبو دجانة" كان من العناصر المعروفة في تنظيم داعش، وارتبط بعلاقات موثوقة مع عملاء دوائر مخابراتية معروفة في المنطقة، مثل المخابرات التركية ومنظمات أخرى، فضلا عن تسهيله عمليات تهريب عوائل داعش، خاصة عوائل القيادات، من مخيم الهول إلى مناطق أخرى".

وأضافت أن "مقتله يمثل ضربة جديدة لتنظيم داعش الارهابي الذي كان يعتمد عليه نظراً لعلاقاته المتشعبة مع دوائر وتنظيمات أخرى، حيث كان ينسق نقل العوائل إلى مناطق أخرى، بما في ذلك نقل بعضها إلى تركيا".

يذكر أن مخيم الهول السوري يضم قرابة 30,000 فرد، أغلبهم من عوائل تنظيم داعش الارهابي من عدة جنسيات، ويخضع لإشراف وحماية من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) وحلفائها في سوريا".