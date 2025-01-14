يتضمن التصويت على 4 قوانين.. جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد

نشرت الدائرة الإعلامية اليوم الثلاثاء، جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الأربعاء، والذي يتضمن 8 فقرات، مؤجلة من جدول جلسة الاحد التي لم تعقد فضلا عن الفقرات المؤجلة من جلسة يوم امس الاثنين، حيث يتضمن التصويت على 4 قوانين، وقراءة أولى لـ4 قوانين أخرى.

واظهر جدول الاعمال، تصدر التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني جدول الجلسة، كما تضمن التصويت على قانون نقابة المبرمجين وقانون اسس تعادل الشهادات فضلا عن التصويت على التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي.