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رئيس الوزراء يلتقي الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن


 

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن، حيث ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، كما جرى التطرق إلى التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفرص تعزيز التعاون الثقافي".

وعبر السوداني عن "تقديره للدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا، مؤكداً عزم العراق على توطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلة والمستدامة للشعبين العراقي والبريطاني".

بالمقابل، رحب الملك تشارلز الثالث بالسوداني، مشيراً إلى "عمق العلاقة التاريخية بين العراق وبريطانيا، والأهمية البارزة التي توليها حكومتا البلدين بهدف تطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد"، وفق البيان.

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