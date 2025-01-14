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وزارة العدل تطلق مجموعة من الخدمات العقارية التي تخص المواطنين


 

صرّحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمتين جديدتين تسهمان في تسهيل الإجراءات العقارية للمواطنين، مبينة ان الخدمتين هما "طلبات مالك العقار" و"طلبات عقارية"، حيث أوضحت الوزارة في بيانها، أن "هاتين الخدمتين انطلقتا في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية / الثانية، وتهدف هذه الخدمات، التي تم تطويرها بالتعاون مع مركز البيانات الوطني الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة بغداد، ودائرة التخطيط العدلي، إلى تسريع وتبسيط الإجراءات للمواطنين".

فيما اكدت الوزارة، أن "خدمة (طلبات مالك العقار) تشمل مجموعة من الطلبات مثل تدقيق منفرد، استنابة، إعادة كشف اعتراضية، استثناء الوريث من الرسم، تثبيت حدود، إقرار خارجي، وضع ورفع الحجز، واستشهاد".

كما ذكرت الوزارة، أنه "بأمكان المواطن تقديم هذه الطلبات الكترونياً عبر بوابة أور الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المديرية المعنية، وعند اكتمال الطلب، يتم إرسال رسالة نصية له لإبلاغه بموعد المراجعة إذا لزم الأمر".

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