مجلس النواب يرفع جلسته هذا ما تضمنته جلسة اليوم

رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة المجلس الى اشعار اخر.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان "رئاسة مجلس النواب رفعت اليوم جلسة المجلس الأولى من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول".

وأضاف ان "الجلسة شهدت التصويت على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين، وعلى مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة 2015"، مشيرا الى ان "المجلس اجل التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، فيما انهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".

وتابعت ان "المجلس اجل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الأقليات وانهى تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023 وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق".