مطالبات نيابية بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة خلال الانتخابات المقبلة

طالب عضو البرلمان المستقل ناظم الشبلي، اليوم الاثنين، بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة خلال الانتخابية المقبلة، حيث ذكر الشبلي في حديث لقناة السومرية، إن "قانون الانتخابات ما يؤخذ عليه بانه يزعزع ثقة الناخب وثقة المواطن، لانه يتغير بكل دورة انتخابية"، معتقدا أن "كل تعديل يذهب من باب المزاج السياسي والمزاج الشخصي من اجل جمع اكثر عدد من المقاعد البرلمانية".

وأوضح الشبلي، أن "كل كتلة لها مزاج معين، منها تريد ان تتجه باتجاه20_80 والاخر نحو الدوائر المتعددة كما كان في2020 لكن بحجم اكبر"، مبينا انه "اذا فتح موضوع قانون الانتخابات سوف يشل عمل المجلس".

وطالب الشبلي بـ"جعل العراق كله دائرة انتخابية واحدة".