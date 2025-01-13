النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

صرّح رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف حسين العيساوي، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلاثاء المصادف 2025/1/14 بمناسبة مولد الامام علي بن ابي طالب (ع) مستثنيا الدوائر الأمنية والخدمية، إذ أكد العيساوي في بيان له، أن "هذه العطلة جاءت لما يمثله هذا اليوم من أهمية دينية على المستوى العالمي ولمكانة وقدسية محافظة النجف الاشرف معتبرا هذا اليوم هو يوم (محافظة النجف الاشرف)".

ومن الجدير بالذكر أن مجلس محافظة النجف الاشرف اصدر قراره السابق المرقم (15) في 2019/3/6 بإعلان عطلة محلية كل عام بمناسبة مولد الامام علي بن ابي طالب (ع).