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رئيس الوزراء يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني


أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، هنأه فيه بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، والإيفاء بالاستحقاق الدستوري، حيث أعرب السوداني، خلال الاتصال، عن أمله بأن تشهد لبنان استقراراً وازدهاراً بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، مؤكداً موقف العراق الداعم لأمن لبنان الشقيق واستقراره، ولكل الخطوات التي تعزز الاستقرار لتجاوز آثار الحرب الأخيرة وتداعياتها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.

كذلك شهد الاتصال البحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، فضلاً عن استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.

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