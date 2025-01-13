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اتهام لحكومة كردستان باستلام مبالغ الرواتب وعدم صرفها لموظفي الإقليم!


 

اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علاء الحيدري، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان باستلام مبالغ الرواتب من حكومة بغداد وعدم صرفها لموظفي الإقليم، معتبرا ان الإقليم لم يلتزم بالقانون، حيث ذكر الحيدري في حديث لقناة السومرية، إن "الحكومة بادرت من باب الجانب الانساني في صرف ما يقارب 11 تريليون دينار كرواتب لموظفي كردستان، ولكن الموظفين لم يستملوا رواتبهم، وبالتالي لا نعرف اين تذهب هذه الاموال رغم ان حكومة الاقليم استلمت الأموال".

وأضاف الحيدري، أن "الاقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية سنتا واحدا من الواردات النفطية وغير النفطية، وهذه مخالفة لقانون الموازنة"، مبينا ان "البصرة التي تنتج 4 مليون وتصدر ثلاثة ونصف مليون برميل نفط يوميا، موازنتها أقل بأعشار من الموازنة الواصلة للإقليم وهذا اجحاف بحق محافظاتنا المنتجة للنفط".

ولفت الحيدري، الى ان "قرار محكمة باريس الدولية في شهر اذار 2023 بإيقاف صادرات النفط جاء بسبب مخالفة من حكومة الاقليم واتفاقه مع تركيا"، متسائلا "هل تم بعد هذا القرار ايقاف صادرات النفط من الاقليم؟ بل ان الاقليم مازال يهرب النفط يوميا من مئتين الى مئتين وعشرين الف برميل بواسطة الصهاريج".

ودعا الحيدري، الحكومة الاتحادية الى "ايقاف صرف الاموال والتحقق في اين ذهبت هذه الاموال التي تم صرفها الى حكومة الاقليم وعدم وصولها الى موظفي الإقليم".

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اتهام لحكومة كردستان باستلام مبالغ الرواتب وعدم صرفها لموظفي الإقليم!
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