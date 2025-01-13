رئيس الجمهورية يؤكد وقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز المرحلة الحالية

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 13 كانون الثاني/ يناير 2025، وقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، إذ ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان لها، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية اللبنانية في العراق علي الحبحاب"، مشيرا الى انه في مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إلى رئيس الجمهورية وتمنياته له بالموفقية والسداد وللشعب العراقي دوام التقدم والازدهار، وحمّل رشيد الحبحاب تحياته وتهانيه للرئيس عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، متمنيا له الموفقية والنجاح وللشعب اللبناني المزيد من الاستقرار والسلام.

كما أكد رئيس الجمهورية حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وبما يسهم في تحقيق السلام لشعوب المنطقة. كما أكد وقوف العراق إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، وترسيخ أمنه واستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، بحسب البيان.

بالمقابل، أشار السفير اللبناني إلى حرص بلاده على توطيد العلاقات مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة، كما ثمن مواقف العراق المساندة للشعب اللبناني.