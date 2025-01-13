الإطار التنسيقي ينفي حقيقة مناقشة دمج الحشد بالدفاع

نفى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، مناقشة دمج الحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، إن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع".

وأوضح البيان أن "كل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباءً، خلال الساعات الماضية، تفيد بمناقشة دمج الحشد الشعبي بوزارة الدفاع.