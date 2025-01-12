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وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي في الرياض التطورات في سوريا


التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد بنائب وزير الخارجية الأمريكي، جون باس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن سوريا.

جرى خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الخارجية بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في سوريا، مع التأكيد على أهمية متابعة هذه التطورات واستمرار التنسيق بين الجانبين لتهيئة الظروف المناسبة للبدء بعملية سياسية شاملة في سوريا تحقق تطلعات الشعب السوري وتسهم في استقرار المنطقة.

وفي إطار المناقشات، أكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود والرؤى لمواجهة الخطر المستمر لتنظيم داعش، مشددين على أهمية التصدي المشترك لهذا التهديد لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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