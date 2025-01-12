كوكبة من خريجي الكلية العسكرية الثالثة تؤدي عهد الولاء عند مرقد أبي الفضل (عليه السلام)

شهدت العتبة العباسية المقدسة مراسم ترديد عهد الولاء من قبل كوكبة من طلبة الكلية العسكرية الثالثة للدورة التأهيلية الرابعة عشرة (العنصر الطبي).

وشهدت المراسم حضور الأمين العام للعتبة المقدسة مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، ورئيس قسم العلاقات العامة، محمد علي أزهر، وعدد من الشخصيات الرسمية.

وقال أحد ملاكات قسم العلاقات العامة في العتبة العباسية، رسول ناجي، إنّ "القسم نظم فعالية خاصة لتأدية عهد الولاء لنخبة من خريجي الكلية العسكرية الثالثة للدورة التأهيلية الرابعة عشرة (العنصر الطبي)، برعاية من العتبة العباسية، وبإشراف مباشر من أمينها العام>

وأضاف، أنّ "الفعالية تضمّنت تأدية مراسم زيارة أبي الفضل العباس (عليه السلام)، أعقبها أداء عهد الولاء الذي جدّد فيه الخريجون التزامهم بأن يكونوا جنودًا مخلصين في خدمة العراق، أرضًا ومقدسات، ومؤكدين استعدادهم لتلبية النداء الوطني بكل تفانٍ وإخلاص".

ويردد المئات من خريجي الكليات العسكرية والجامعات العراقية سنويًّا بمختلف أصنافها واختصاصاتها، عهد الولاء في رحاب العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية.