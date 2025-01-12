النائب رائد المالكي يطالب بنشر اسماء النواب الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان

أوضحت اللجنة القانونية البرلمانية، أسباب تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقرر عقدها اليوم الاحد، الى اشعار اخر.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي، ان "سبب عدم عقد جلسة مجلس النواب اليوم، كونها تخلو من القوانين الجدلية"، مبينا ان "بعض الكتل كانت تريد وضع قانون العفو وهو مصنف ضمن القوانين التي عليها خلافات".

وأضاف "الى متى يبقى حال مجلس النواب هكذا، نضع القوانين الجدلية في جدول اعمال البرلمان لا تعقد الجلسة، نرفعها من الجدول لن تعقد الجلسة"، مشددا على "ضرورة الحضور للجلسة ووضع القوانين لاتخاذ القرار بشأنها".

واكد "اننا طالبنا اليوم رئيس مجلس النواب نشر أسماء النواب المتغيبين لاطلاع الجمهور على النواب غير الملتزمين بعملهم"، موضحا ان "رئاسة البرلمان لديها فهم لغياب بعض النواب".