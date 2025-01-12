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نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد


وصل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وعقد لقاءات مع القيادات العراقية. 

وسيجتمع رئيس الإقليم، وفقا لمصدر مطلع  مع كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود. 

رئيس إقليم كردستان سيجتمع، ايضا، إلى جانب لقاءاته مع رئاسات العراق ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وأطراف أخرى، ومن المقرر أن يجتمع أيضاً مع الأطراف السياسية الأخرى، بحسب المصدر.

يحمل بارزاني 5 ملفات إلى بغداد هي، المستحقات ورواتب الموظفين وحصة إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ملف التجارة والمنافذ الحدودية، وملف المادة 140 الدستورية والمناطق المشمولة بها.

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