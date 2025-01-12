ضبط صيدلية وهمية ومصادرة كمية من الادوية غير المفحوصة في ديالى

ضبط فريق مشترك صيدلية وهمية في قضاء المنصورية في محافظة ديالى .

وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان فريقا مشتركا من قسم تفتيش صحة ديالى ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ضبط صيدلية وهمية تعمل بصورة غير قانونية وكمية من الادوية غير المفحوصة في قضاء المنصورية شمال شرق بعقوبة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف .

واضاف ان فرق التفتيش في دائرة صحة ديالى تواصل حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة الصحية والحد من الممارسات غير المشروعة في القطاع الصحي