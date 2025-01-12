جهاز الأمن الوطني يضبط (٨١٢) طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية في بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني عن ضبط (٨١٢) طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان انه في إطار المهام والمسؤوليات الموكلة لجهاز الأمن الوطني لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الغذائي والصحي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة صادرة عن جهازنا، تمكنت مفارزنا الاقتصادية، بالتنسيق مع شعبة الرقابة الصحية - الكرخ، والقوة الماسكة للأرض، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم التالفة تُقدر بـ(٨١٢) طنًا من اللحوم الحمراء والبيضاء قبل وصولها إلى المواطنين، داخل مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الرضوانية/ محافظة بغداد.

واوضح تم ضبط المواد وحجزها وفق الإجراءات الأصولية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب قرارات الجهة القطاعية.