السوداني يهنئ جوزيف عون: ضرورة العمل على استقرار لبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وأكد السوداني، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين"، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز.

وشدد السوداني على "دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة".