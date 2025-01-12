السوداني يوجه بإزالة جميع العقبات التي تعترض إنجاز مشاريع المستشفيات في بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، بإزالة جميع العقبات التي تعترض إنجاز مشاريع المستشفيات في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ان السوداني ترأس "اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشاريع المستشفيات الجديدة في بغداد، بحضور ممثلي الشركات المنفذة، وثمن جهود جميع العاملين في هذه المشاريع المهمة في بغداد، وهي مشاريع متلكئة جرى إعادة العمل بها،" مشيراً إلى، أن "التوسع السكاني والضغط الكبير على مستشفيات العاصمة أدى إلى ضعف الخدمات الصحية فيها".

وأكد السوداني، أن "تجربة مستشفى الشعب مثلت بارقة أمل لدى الناس، في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة،" مشيرا الى "متابعته بشكل يومي للمشاريع الصحية والتقارير المرفوعة بخصوصها في بغداد والمحافظات".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "صدور توجيهات بتجاوز كل العقبات التي جرى تشخيصها، كما ستمنح الشركات التي ستلتزم بمواعيد التنفيذ وتقديم الخدمات فرص إنشاء مشاريع اخرى،" مؤكداً، أن "هذه المشاريع ستقدم خدمة كبيرة كونها تقع في أطراف العاصمة، وهو ما سيقلل الازدحامات، ويخفض الزخم على المستشفيات الأخرى داخل بغداد".

واستمع السوداني إلى "ملاحظات وشكاوى أصحاب الشركات والمهندس المقيم ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومن بينها موضوع الكهرباء، حيث تقرر خلال الاجتماع إدراج مشروع واحد يشمل إيصال التيار الكهربائي لجميع مشاريع المستشفيات في المحافظة".