الشيخ قيس الخزعلي يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ويؤكد : العراق قوي ولا يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، أن العراق يمتلك العديد من نقاط القوة، التي تجعله اليوم قوياً، ولا يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان ، أن " الشيخ الخزعلي،استقبل في مكتبه، ببغداد اليوم الأحد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان .

وأضاف "جرى خلال اللقاء بحثُ تطورات الواقع السياسيّ والأمنيّ في العراق، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة".

وأكد الشيخ الخزعلي - بحسب البيان- أن "العراق يمتلك العديد من نقاط القوة، التي تجعله اليوم قوياً، ولا يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة".

من جانبه، أشاد الحسان، بـ"مواقف الشيخ الخزعليّ الوطنية، ودوره في الحفاظ على الأمن، ودعم العملية السياسية في العراق".