النائب المستقل أمير المعموري ينتقد منح المسؤولين وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة

انتقد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاحد، تعديل قانون الجوازات الذي يمنح امتيازات إضافية للمسؤولين وعوائلهم "جواز دبلوماسي مدى الحياة".

وقال المعموري، في بيان ، ان "هذا الجواز يمنح حتى لمن تقاعد من المسؤولين، مؤكدا اننا نعمل مع باقي النواب على سحب القانون، او تعديل المادة بما يخدم المصلحة العامة دون تمييز وتحديد فترة زمنية بخصوص منح الجواز اثناء الخدمة وحسب الحاجة".

وأضاف، "موقفنا واضح بالغاء الامتيازات الواردة بالقوانين والأنظمة السابقة، وضد اي تعديل"، مطالبا بادراج مشاريع قوانين تلبي حاجة المواطنين وتلامس اهتمامهم لإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية.

وكان مجلس النواب ناقش في وقتها مقترحاً يمنح كافة المسؤولين السياسيين منذ عام 2003، بالإضافة إلى عائلاتهم، جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، وسط خلاف واسع بين النواب بشأن المقترح