رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات المالية لمؤسسات الدولة بشكل عادل

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات المالية لمؤسسات الدولة بشكل عادل ومنتظم.

وقالت الرئاسة في بيان" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني. وبحث معه التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والسبل الكفيلة بتجاوزها.

واكد رئيس الجمهورية أهمية التوصل إلى حلول جذرية في إطار الدستور بشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالشكل الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب من شريحة الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد.

من جانبه أعرب العطواني عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على توجيهاته القيمة، وحرصه على تأمين حقوق المواطنين كافة، مستعرضاً لفخامته جهود اللجنة وخططها الاستراتيجية التي تلبي احتياجات البلاد وأبناء الشعب كافة