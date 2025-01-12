العراق بالمستوى الرابع عربياً.. تصنيف أقوى الجيوش في العالم 2025

احتلت الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية المراتب الخمس الأولى عالميا وتصدرت مصر والسعودية عربيا قائمة تصنيف (Global Firepower) لأقوى الجيوش لعام 2025.

ووفق القائمة، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها روسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية في المراتب الخمس الأولى.

في حين حلت في المراكز الأخيرة في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2025 كل من كوسوفو والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وبنين وبوتان.

وضمت القائمة بعض الدول العربية والإسلامية في مراكز متقدمة بين 145 دولة، حيث تصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية والـ 19 عالميا، وجاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية، تلاه الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة، ثم الجيش العراقي في الرابعة، والجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة.

ويصدر مؤشر القوة النارية العالمي لسنة 2025، وهو تصنيف للقوات العسكرية لجميع الدول، ويعتمد على 50 مؤشرا لتحديد "مؤشر القوة"، بدءا من أعداد الأسلحة إلى تنوع الأسلحة والموارد الطبيعية، بما في ذلك الصناعات والاستقرار المالي والقدرة اللوجستية والجغرافيا والقدرة التكنولوجية وحجم القوات والاستعداد القتالي والتدريب ومؤشرات قوية أخرى.