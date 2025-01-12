مجلس الخدمة يعلن تعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الصحية والطبية

أعلن مجلس الخدمة الإتحادي، اليوم الاحد 12 كانون الثاني/ يناير 2025، تعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الصحية والطبية 2022/2023، فيما طالب وزارة الصحة لإصدار أوامر المباشرة.

وبحسب وثائق فانه تم اكمال إجراءات الحذف والاستحداث من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ووزارة المالية لأكثر من 6 ألاف درجة وظيفية تشمل (الصيدلة والأسنان وصيانة تقنيات طبية وبعض الدرجات المتفرقة)، وارسال الكتاب لوزارة الصحة لإصدار أوامر المباشرة.