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قيادة عمليات بغداد: تحرير مختطفة من احد منازل الدورة


 

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، تحرير مختطفة والقبض على خاطفها داخل منزل في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، إذ ذكر اعلام قيادة العمليات في بيان لها، انه "بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية، تمكنت قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (مكتب مكافحة اجرام/الدورة) بالتنسيق مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من تحرير مختطفة والقاء القبض على متهم بالخطف "خاطفها".

وأوضح ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود حالة خطف، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وبعد جمع المعلومات والتحري تم كشف موقع الجاني ومداهمة داره واعتقاله ضمن منطقة الدورة/حي الصحة جنوبي العاصمة وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

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قيادة عمليات بغداد: تحرير مختطفة من احد منازل الدورة
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