مع أولى جلسات العام التشريعي الأخير، تعديل السن التقاعدي على طاولة البرلمان

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاحد، اول جلسات الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان الحالي، حيث يضم جدول اعمال البرلمان، ستة قوانين تقسم الى التصويت على قانونين، وقراءة أولى لقانونين، وقراءة ثانية لقانونين اخرين.

ومن بين القوانين التي من المفترض قراءتها قراءة أولى هو تعديل قانون التقاعد، حيث ينوي البرلمان من خلاله إعادة السن التقاعدي الى 63 عاما بدلا من 60 عاما.

ويقول ان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان "اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يعد من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة".

وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنح موافقتها لغاية الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبيناً أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد بـ60 عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي".

وبين أن "اللجنة المالية تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد".

كما شدد كوجر على "ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل هذا القانون لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء".