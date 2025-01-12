وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات في محافظة الديوانية

نظم المئات من الأهالي في محافظة الديوانية، مساء السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات، حيث ذكر مراسل قناة السومرية في المحافظة، إن أهالي منطقة أم الخيل في الديوانية نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات، وبيّن أن منطقتهم تعاني منذ سنين، بحسب المتظاهرين.

في ذات السياق، تشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.