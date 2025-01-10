الأخبار

المشهداني يبارك انتخاب رئيس لجمهورية لبنان: نتطلّع للمزيد من التعاون والتنسيق


هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، الجمهورية اللبنانية بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد.

وقال المشهداني في تدوينة له على منصة إكس : "مبارك لدولة لبنان الشقيق  انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية".

وأضاف أن "هذا الحدث المهم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة والآمال المعقودة في لبنان".

و أعرب المشهداني عن تمنياته أن تكون فترة رئاسة العماد  جوزيف عون مليئة بالتقدم والازدهار، وأن تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. 

كما أكد رئيس مجلس النواب على أهمية العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، قائلاً: "نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يمكننا من مواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للبلدين". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل "نائب والي كركوك" و 5 من ارهابيي داعش بضربة للـ f16 في جبال حمرين
رئيس الجمهورية يضع اكليلا من الزهور على نصب الكرد الفيلية في واسط
ضبط عملة سورية معدة للتهريب في مطار النجف
المشهداني يبارك انتخاب رئيس لجمهورية لبنان: نتطلّع للمزيد من التعاون والتنسيق
العامري من النجف: الحدود ممسوكة بشكل كامل والأمن في العراق مستتب
امام جمعة النجف : زيارة رئيس الوزراء الى ايران هي خطوة بالاتجاه الصحيح
ضبط مخزن للادوية ومواد التجميل منتهية الصلاحيه في الحلة
مشاجرة "طاحنة" تنتهي بمقتل شخصين في التاجيات ببغداد والأمن يعتقل الجناة
رئيس الجمهورية يشارك في الحفل السنوي " يوم واسط "
شرطة ديالى تنفي وجود انفـجار عبوة ناسفة في بعقوبة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك