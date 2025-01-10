العامري من النجف: الحدود ممسوكة بشكل كامل والأمن في العراق مستتب

اكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري :" ان الحدود ممسوكة بشكل كامل والامن في العراق مستتب".

وقال العامري في كلمة خلال احياء منظمة بدر في النجف الذكرى السنوية لاستشهاد شهيد المحراب محمد باقر الحكيم:" ان شهيد المحراب وقادة النصر كانوا مخلصين لله ، واصحاب عقيدة راسخة ورموز عزة للامة".

وفي الشأن السياسي والامني للبلد قال :" نشد على عضد الحكومة في اتمام ما بدأته ، وعلى الحكومة والقوى السياسية التعامل بجدية مع الاصلاحات المتكاملة والشاملة التي اكدت عليها المرجعية الدينية ".

وحول الوضع الامني مع تركيا وسوريا ، شمالي العراق ، اكد ضرورة انسحاب القوات التركية من الاراضي العراقية ، مبينا انه :" لايمكن الجمع بين العلاقة الاقتصادية القوية مع الاتراك وبين بقاء قواتهم في العراق".

وبشأن الحدود مع سوريا ، اكد :" ان الحدود ممسوكة بشكل كامل والامن في العراق مستتب"