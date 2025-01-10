امام جمعة النجف : زيارة رئيس الوزراء الى ايران هي خطوة بالاتجاه الصحيح

قال امام وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي ، ان " زيارة رئيس الوزراء الى ايران هي خطوة بالاتجاه الصحيح ".

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف.وقال السيد القبانجي ،ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي الى ايران بالأمس الأول نعتقد انها خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من محاولات العدو لقطع الأواصر بيننا وبين ايران، .

واضاف " العراق يجب ان ينفتح في سياسته الخارجية على كل دول المنطقة ".

واعاد الى الاذهان ذكرى عودة المرجع الاعلى السيد السيستاني من العلاج في لندن الى النجف الاشرف والتي كانت تشهد القتال والاضطرابات ليعيدها إلى حالة الهدوء وانهاء المعارك تاركا علاجه من اجل نصرة النجف الاشرف وعودة الاستقرار.

وقال السيد القبانجي" اليوم نعيش ببركة وجود هؤلاء الفقهاء وان سماحة السيد السيستاني هو هدية الله لنا.