ضبط مخزن للادوية ومواد التجميل منتهية الصلاحيه في الحلة

تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل وبالاشتراك مع مفارز مديرية استخبارات بابل وقسم التفتيش لدائرة صحة بابل من ضبط كميات للادوية ومستحضرات التجميل بكميات كبيرة في مخزن للأدوية ( مخزن وهمي ) في ناحية جبلة شمال الحلة.

وقال مدير اعلام الصحة لؤي الرسام " ان القوة تمكنت أيضاً من ضبط المتهمين بعد قيامهم بتبديل العلب المنتهية الصلاحية بعلب اخرى جديدة وفيها تاريخ نفاذ جديد ومن ثم بيعها للمواطنين وتوزيعها على انها جديدة وغير منتهية الصلاحية .

واضاف ان الشرطة نقلت المتهمين الى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتم التحفظ على المضبوطات "