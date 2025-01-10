مشاجرة "طاحنة" تنتهي بمقتل شخصين في التاجيات ببغداد والأمن يعتقل الجناة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، بمقتل شخصين في مشاجرة مسلحة بمنطقة التاجيات شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر ان "مشاجرة بين عدد من الأشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة (مسدس) ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين من طرفي النزاع ضمن مجمع موسى الكاظم بمنطقة التاجيات".

ولفت الى، ان "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وتحفظت على اثنين من طرفي المشاجرة ونقلت الجثتين الى الطب العدلي على وفق اجراء أصولي".