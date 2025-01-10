رئيس الجمهورية يشارك في الحفل السنوي " يوم واسط "

شارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ، في حفل الذكرى السنوية 103 لتأسيس محافظة واسط " يوم واسط " .

وثمن رئيس الجمهورية، الدور المهم لأبناء المحافظة في المشاركة جنباً إلى جنب مع أبناء العراق في مختلف المحافظات والمدن والقرى بعملية إعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية، وإسهامهم الواضح في تعزيز أمن العراق وترسيخ الاستقرار المجتمعي على أسس العدل والحرية وحسن التعايش .

واضاف ، أن " الاستقرار الذي ننعم جميعاً به يتطلب منا المزيد من تضافر الجهود لترصين وحدة المجتمع والحرص الشديد على غلق أي منفذ أمام الإرهاب وأمام الآفات التي يمكن لا سمح الله أن تفتك بالشباب والمجتمع" .