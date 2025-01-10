الخدمة الاتحادي يعلن عن أكثر من 5 آلاف وظيفة.. تحرك حكومي بشأن الحذف والاستحداث

أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، عن أكثر من خمسة آلاف درجة وظيفية.

وقال التميمي لوكالة الأنباء الرسمية ان: "رئيس مجس الوزراء، وجه وزارة المالية بالاستجابة لطلب المجلس بشأن اجراء الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية وحسب حاجة الوزارات".

وأضاف، ان "وزارة المالية أرسلت الجداول والبيانات الى أمانة مجلس الوزراء لغرض عرضها على مجلس الوزراء وإصدار قرار باستحداث 5199 درجة وظيفية".

وتابع التميمي "ننتظر استكمال هذه الإجراءات في أروقة مجلس الوزراء وترسل الدرجات الى مجلس الخدمة كي يباشر بعملية اصدار القرارات للتعيين".

وأكد، ان "المجلس لم يتلكأ في إصدار قرارات تعيين مع وجود الدرجات الوظيفية للفئات المشمولة بالتوظيف" مشيرا الى، ان "الوعود الحكومية إضافة إلى النصوص القانونية سيتم تنفيذها كما أرادها المشرع".

وأوضح، ان "43 ألف درجة وظيفية استهلكت من أصل 74 ألفاً وظيفية في الوجبة الأولى لأصحاب الدرجات العليا والأوائل" لافتا الى، ان "الوجبة الثانية ضمت 23 ألف درجة والمتبقي منها سيتم استثمارها خلال 2025".