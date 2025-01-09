رشيد والمندلاوي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين الداخلية والدولية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس في بغداد، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد.

وجرى، خلال اللقاء بحسب مكتب المندلاوي، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين الداخلية والدولية.

وجرى مناقشة السبل الكفيلة بتوسيع أطر التعاون والتنسيق بين مجلس النواب و رئاسة الجمهورية من أجل تشريع وإقرار القوانين ذات التماس المباشر بحياة المواطنين.

و تناول اللقاء الجهود المبذولة من قبل الحكومة على المستوى الخدمي وأهمية دعم مسيرة الإعمار وتأهيل وتطوير البنى التحتية وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب في حياة آمنة ومستقرة.