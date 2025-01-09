مسودة الاتفاق بين اليكتي والبارتي "اكتملت" لتشكيل حكومة كردستان العاشرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، أنه بعد ثلاثة اجتماعات منفصلة في ثلاثة أيام، انتهت اللجنة المكونة من ستة أعضاء من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني من إعداد مسودة اتفاق بشأن مسار تشكيل الحكومة في الإقليم.

وقال المصدر إن "في الأيام الثلاثة الماضية، عقد اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشتيوان صادق، أوميد صباح، دلشاد شهاب، واعضاء الاتحاد الوطني، ريواز فايق، أمانج رحيم وشلاو شيخ صلاح، ثلاثة اجتماعات لكتابة مسودة نظام الحكم ليصبح أساس الاتفاق بين الحزبين لتشكيل الحكومة العاشرة".

وبحسب المصدر، فإن "المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة ناقشت في معظمها صلاحيات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم معًا وعدم التداخل في صلاحياتهم".

فيما كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، عن أسماء لجنة صياغة مسودة تشكيل حكومة كردستان الجديدة.

وقال المصدر إنه "ولليوم الثالث على التوالي هناك لجنة فنية مكونة من ستة أشخاص من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تتناقش لصياغة مسودة عمل وتشكيل حكومة كردستان الجديدة".

وأضاف ان "اللجنة تواجه مشاكل في صياغة بعض فقرات المسودة لأنها معقدة لذلك ستتركها لناقشات واجتماعات القيادات خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "اللجنة تتكون من دلشاد شهاد وأوميد صباح وبشتيوان صادق عن الديمقراطي الكردستاني، ومن الاتحاد كلا من ريواز فائق وآمانج رحيم و شالاو شيخ صلاح".

هذا وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، يوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، أن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان ماتزال طويلة.

وقال حسين إن "لقاء اليوم سيساهم بانفراجة وتقريب وجهات النظر بين الحزبين، وهو خطوة مهمة لتقليل حدة التوتر، والحوار حول تشكيل الحكومة، وعقد جلسة البرلمان".

وأضاف، أن "الحديث عن تسمية المناصب مازال مبكرا، كون طلبات الأحزاب الأخرى وشروطها تعجيزية، ولا تراعي الأغلبية داخل البرلمان وعدد الأعضاء، وحصة كل كتلة".