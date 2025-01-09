الأخبار

مسودة الاتفاق بين اليكتي والبارتي "اكتملت" لتشكيل حكومة كردستان العاشرة


كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، أنه بعد ثلاثة اجتماعات منفصلة في ثلاثة أيام، انتهت اللجنة المكونة من ستة أعضاء من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني من إعداد مسودة اتفاق بشأن مسار تشكيل الحكومة في الإقليم.

وقال المصدر إن "في الأيام الثلاثة الماضية، عقد اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشتيوان صادق، أوميد صباح، دلشاد شهاب، واعضاء الاتحاد الوطني، ريواز فايق، أمانج رحيم وشلاو شيخ صلاح، ثلاثة اجتماعات لكتابة مسودة نظام الحكم ليصبح أساس الاتفاق بين الحزبين لتشكيل الحكومة العاشرة".

وبحسب المصدر، فإن "المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة ناقشت في معظمها صلاحيات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم معًا وعدم التداخل في صلاحياتهم".

فيما كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، عن أسماء لجنة صياغة مسودة تشكيل حكومة كردستان الجديدة.

وقال المصدر إنه "ولليوم الثالث على التوالي هناك لجنة فنية مكونة من ستة أشخاص من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تتناقش لصياغة مسودة عمل وتشكيل حكومة كردستان الجديدة".

وأضاف ان "اللجنة تواجه مشاكل في صياغة بعض فقرات المسودة لأنها معقدة لذلك ستتركها لناقشات واجتماعات القيادات خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "اللجنة تتكون من دلشاد شهاد وأوميد صباح وبشتيوان صادق عن الديمقراطي الكردستاني، ومن الاتحاد كلا من ريواز فائق وآمانج رحيم و شالاو شيخ صلاح".

هذا وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، يوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، أن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان ماتزال طويلة.

وقال حسين  إن "لقاء اليوم سيساهم بانفراجة وتقريب وجهات النظر بين الحزبين، وهو خطوة مهمة لتقليل حدة التوتر، والحوار حول تشكيل الحكومة، وعقد جلسة البرلمان". 

وأضاف، أن "الحديث عن تسمية المناصب مازال مبكرا، كون طلبات الأحزاب الأخرى وشروطها تعجيزية، ولا تراعي الأغلبية داخل البرلمان وعدد الأعضاء، وحصة كل كتلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من بابا الفاتيكان
سماحة السيد رشيد الحسيني يوجه نداء الى شيعة العراق
مسودة الاتفاق بين اليكتي والبارتي "اكتملت" لتشكيل حكومة كردستان العاشرة
"خطة عابرة للحدود" .. العراق يطارد المتهمين عبر 20 دولة بالتنسيق مع الإنتربول
الاتحاد الوطني الكوردستاني يرد على تهديد هورامي بالانسحاب من بغداد: يمثل البارتي فقط
بينها يخص التقاعد.. جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاحد المقبل
احتجاجات في السليمانية أمام منزل عبد الواحد بعد زيارته أنقرة: "باع القضية"
يتضمن فقرة تخص الموازنة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الإثنين المقبل
رئيس الوزراء يؤكد دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ قريباً
رئيس الوزراء يهنئ لبنان بانتخاب جوزيف عون
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك