احتجاجات في السليمانية أمام منزل عبد الواحد بعد زيارته أنقرة: "باع القضية"

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل التظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية ضد زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وقال المصدر إن: "العشرات من المعارضين لتركيا، ومن الأحزاب المقربة من حزب العمال الكردستاني، تجمعوا أمام مجمع القرية الألمانية في شارع الملك محمود بالسليمانية، وهو المجمع الذي يحتضن مبنى الجيل الجديد، ومنزل شاسوار عبد الواحد".

وأضاف أن "المتظاهرين رفعوا شعارات ضد شاسوار عبد الواحد، واتهوه ببيع القضية الكردية، احتجاجا على زيارته أنقرة بهذا التوقيت، في ظل تصاعد الهجمات التركية على مناطق شمال سوريا ذات الغالبية الكردية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية منعت من وسائل الإعلام من الاقتراب إلى مكان التظاهرة وتصويرها".

وكان رئيس حزب "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، قد زار تركيا قبل يومين والتقى نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، في أنقرة، وجرى اللقاء في مقر الخارجية التركية بأنقرة، بحسب منشور للوزارة على منصة "إكس"، أول أمس الثلاثاء.

واكتفت الخارجية التركية بالقول إن الجانبين التقيا في الوزارة وأجريا مباحثات، دون ذكر تفاصيل.

ويتزعم عبد الواحد، وهو رجل أعمال من السليمانية، حزب "حراك الجيل الجديد"، أكبر حزب معارض في إقليم كردستان العراق.

وكان الحزب قد حلّ في المركز الثالث بعد حزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في عدد الأصوات بانتخابات برلمان الإقليم التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، و حصد 15 مقعدا من أصل 100 في برلمان الإقليم.