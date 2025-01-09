رئيس الوزراء يؤكد دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ قريباً

ناقش رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تقدم العمل في مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين ودخوله حيز التنفيذ قريباً، حيث ذكر بيان لمكتبه، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية".

واطلع رئيس الوزراء "على خطة مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ "نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة".

وأوضح رئيس الوزراء أنّ "المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة".